A Poggibonsi consegnate nelle scuole oltre 2500 matite e quaderni grazie alla solidarietà

Hanno già raggiunto la loro destinazione, ovvero i due Comprensivi di Poggibonsi, gli oltre 2500 pezzi tra matite e quaderni e non solo raccolti durante la giornata di solidarietà dedicata ai materiali scolastici che si è tenuta sabato 9 settembre sia di fronte all’UniCoop di Salceto che l’UniCoop di via Trento insieme a Soci Coop. Per l'iniziativa, insieme alla Pubblica Assistenza di Poggibonsi Odv, anche l’amministrazione comunale di Poggibonsi, l’Emporio della Solidarietà e tante altre associazioni di volontariato. Tante persone per un motivo unico: l’aiuto verso gli altri, anche per l’avvio della scuola. In una giornata sono stati raccolti 2.242 pezzi a Salceto e 233 in via Trento.

“Come ci eravamo impegnati - fa notare Manuela Becattelli, presidente della Pubblica Assistenza di Poggibonsi Odv – abbiamo già consegnato tutti i materiali raccolti grazie alla solidarietà e al grande cuore delle persone ai diretti interessati, ovvero le scuole di Poggibonsi. Nei giorni scorsi abbiamo incontrato presso la sede della Pubblica Assistenza sia la dirigente del Comprensivo 1, Annarita Magini, che la dirigente del Comprensivo 2, Maresa Magini. Avevamo già preparato per loro il materiale”.

“Matite, penne, quaderni, set righe, squadre e tutto quello che è stato donato a tema scuola è già a scuola e potrà essere utilizzato per i bambini che più hanno bisogno – aggiunge la presidente - L’obiettivo è stato quello di distribuire i materiali in parti uguali tra i due Istituti Comprensivi di Poggibonsi nelle loro diverse articolazioni, infanzia, primaria, secondaria di primo grado. Per l’infanzia comunale abbiamo già accantonato tre scatole con le confezioni di pennarelli e saranno distribuiti al più presto”

“La scuola tra libri e materiali da portare in classe ha costi – osserva Becattelli - che purtroppo, come avviene per altri prodotti anche alimentari, sono schizzati verso l’alto negli ultimi due anni e che pesano sul bilancio familiare di questo periodo, soprattutto per le famiglie che hanno un reddito unico. Cosa abbiamo fatto noi insieme a tante altre associazioni? Partecipiamo alle raccolte alimentari e siamo presenti alla raccolta di materiale scolastico. Per noi la scuola è il vero luogo destinato al futuro perché è qui che crescono i bambini”.

Fonte: Pubblica Assistenza Poggibonsi Odv