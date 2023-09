Autostrada A11: chiusure notturne ad Altopascio e Montecatini

Ecco le chiusure che riguarderanno l'A11 Firenze - Pisa nord fino a venerdì 22 settembre.

Stazione di Altopascio chiusa per una notte

Dalle 22:00 di mercoledì 20 alle 6:00 di giovedì 21 settembre, sarà chiusa la stazione di Altopascio, in uscita per chi proviene da Pisa, per consentire attività di ispezione dei muri di sostegno nel tratto Capannori-Chiesina Uzzanese.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Chiesina Uzzanese.

Stazione di Montecatini chiusa per due notti

Per consentire attività di ispezione delle barriere di sicurezza, sarà chiusa la stazione di Montecatini Terme, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

DALLE 22:00 DI MERCOLEDI' 20 ALLE 6:00 DI GIOVEDI' 21 SETTEMBRE

-sarà chiusa l'entrata verso Firenze.

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Chiesina Uzzanese;

-sarà chiuso lo svincolo esterno di entrata per chi proviene dalla stazione ferroviaria.

In alternativa si potrà percorrere lo svincolo esterno di entrata con provenienza ippodromo.

DALLE 22:00 DI GIOVEDI' 21 ALLE 6:00 DI VENERDI' 22 SETTEMBRE

-sarà chiusa l'uscita per chi proviene da Pisa.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Chiesina Uzzanese;

-sarà chiuso lo svincolo esterno di uscita verso la stazione ferroviaria.

In alternativa si potrà percorrere lo svincolo esterno di uscita in direzione dell'ippodromo.