Controlli a tappeto contro la "mala movida": 60 veicoli controllati

Notte di controlli nel comune di Piombino dove i carabinieri hanno effettuato controlli a tappeto che hanno interessato 60 veicoli. I carabinieri di Piombino hanno condotto un servizio di controllo notturno che ha riguardato 101 persone. Il servizio si colloca all'interno del progetto "mala movida" che si prefigge il compito di contrastare la criminalità e il degrado dei centri urbani.

Tra le persone prese in esame dal controllo, anche 8 soggetti destinatari di misure cautelari che sono risultati in regola con le prescrizioni imposte.

È stato poi segnalato alla Prefettura un 20enne trovato in possesso di 3 gr. di hashish. Inoltre un giovane 19enne, ha subito un maxisanzionamento e il sequestro immediato del mezzo dopo essere stato sorpreso alla guida di un mezzo privo di assicurazione e senza aver conseguito la patente.

Nel corso dei controlli effettuati, i militari hanno accertato ulteriori 6 violazioni amministrative relative ad infrazioni elevando sanzioni per l’importo complessivo di circa euro 6.500.

In materia di sicurezza urbana, in via Pisacane, un straniero di origini nordafricane e residente a Piombino, è stato sorpreso in evidente stato di ebbrezza alcoolica e denunciato per il danneggiamento di tre scooter, regolarmente parcheggiati.