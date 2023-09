Controlli sulle strade di Livorno, tre denunce: sorpreso mentre cede hashish

In seguito ai controlli sulle strade di Livorno svolti nel fine settimana tre persone sono state denunciate. Durante il servizio i carabinieri, in piazza Garibaldi, hanno sorpreso un 31enne pregiudicato mentre cedeva 2,5 grammi di hashish ad un 24enne. Fermato e sottoposto a perquisizione personale l'uomo è stato trovato in possesso di 150 euro in banconote di piccolo taglio. La droga rinvenuta e il denaro, ritenuto provento di attività di spaccio, sono stati sottoposti a sequestro e il 24enne è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti.

I militari hanno inoltre fermato in via Mayer per un controllo una 51enne pregiudicata, risultata destinataria della misura del foglio di via obbligatorio dal comune di Livorno, denunciandola per violazione del provvedimento. Infine in via Filzi un 34enne, già noto alle forze dell'ordine, è stato sorpreso alla guida di un ciclomotore sprovvisto di patente di guida.