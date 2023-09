Dal Giappone a Empoli, alla libreria NessunDove arriva "La Notte dei Pupazzi"

Sabato 23 settembre alle ore 18:00, presso la Libreria NessunDove di Empoli in Piazza Farinata degli Uberti si terrà "La Notte dei Pupazzi" per bambini e bambine dai 2 anni in su. Si tratta di un'iniziativa molto famosa in Giappone, che ha preso piede anche in Italia.

L'evento prevede letture e un laboratorio durante il quale verranno realizzati dei libri con i personaggi creati appositamente per l'iniziativa, contenenti una storia da far leggere al proprio pupazzo che durante la notte resterà in libreria.

I bambini e le bambine lasceranno poi il loro pupazzo e torneranno a prenderlo successivamente insieme alle foto in formato polaroid della notte che i loro pupazzi hanno trascorso in libreria fra letture condivise e pigiama party.

Il costo dell'evento è di 25,70 euro e comprende un album da colorare con la storia creata durante il laboratorio e le polaroid scattate la notte del 23, una confezione di matite e lo zainetto realizzato in esclusiva per l’evento.

I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria. Per info e iscrizioni: 351 773 8928 - info@librerianessundove.it

Fonte: Libreria NessunDove Empoli