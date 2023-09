Estetica Più Bella da cinema, i trattamenti da Empoli al Festival di Venezia

Anna Maria Stanco, titolare Estetica Più Bella al Festival del Cinema di Venezia

I trattamenti viso e corpo di Estetica Più Bella sono tornati sul red carpet più famoso d'Italia, quello del Festival del Cinema di Venezia. Anna Maria Stanco, titolare del centro estetico in via Ponzano, è di nuovo partita in trasferta per mettere a disposizione di vip e attori presenti all'80esima edizione della Mostra internazionale d'arte cinematografica le proprie competenze in qualità di beauty coach. Non è infatti il primo viaggio in Laguna per Stanco, che torna dopo l'esperienza del 2021 e del più recente lavoro, sempre quest'anno, svolto al Festival di Sanremo per la cura della pelle degli ospiti nella città dei fiori.

Una nuova avventura dunque, appena conclusa, che arricchisce il bagaglio di esperienze di Estetica Più Bella: "Partecipare stavolta è stato ancora più bello - dice Anna Maria Stanco - due anni fa l'edizione era in tempo di pandemia mentre quest'anno c'erano molte più persone". Da Empoli, skills e prodotti sono letteralmente sbarcati nella città sull'acqua: "Ho realizzato trattamenti viso e corpo a diversi personaggi dello spettacolo - continua Anna - utilizzando la linea Divina" già protagonista a Sanremo e a disposizione delle clienti a Ponzano. "Con Divina Hypnotic abbiamo trattato il viso, un prodotto che oltre ad essere fortemente illuminante e reidratante, toglie i segni della stanchezza e prepara la pelle per il trucco in vista di una serata importante" spiega ancora Anna Maria Stanco, in compagnia a Venezia di altre colleghe del settore con le quali ha fondato il brand, "per il corpo ho eseguito trattamenti drenanti e rilassanti molto apprezzati dalle vip in vista della sfilata sul red carpet".

La titolare del centro estetico empolese ha messo in pratica le sue conoscenze tecniche su personaggi come Alba Parietti, Emanuela Folliero, Miriana Trevisan e ancora Massimiliano Morra, Patrik Ray Pugliese e Manila Nazzaro. Non solo sotto i riflettori e di fronte alle macchine fotografiche, ma la linea Divina è presente per tutte le clienti anche a Ponzano: "Propongo questi due trattamenti anche nel mio centro - prosegue la titolare - soprattutto dopo il periodo delle vacanze, quando la pelle si presenta più secca, disidratata e con le rughe più visibili". Infine la passione per il proprio mestiere: "In queste occasioni mi rendo sempre più conto di quanto vip e attori abbiano bisogno di esperte beauty coach che operino in maniera professionale sulla pelle - conclude Anna Maria Stanco - dunque la nostra categoria è molto importante per le celebrità e non solo, anche per chi non sta sotto i riflettori, perché è importante prendersi cura di noi stessi".