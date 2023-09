Fermato di notte alla stazione di Empoli tenta di picchiare i carabinieri: denunciato

Resistenza, violenza, minaccia a pubblico ufficiale, rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale e danneggiamento aggravato. Per questo è scattata la denuncia da parte dei carabinieri di Empoli nei confronti di un giovane, durante i controlli notturni presso la stazione ferroviaria della città. I militari, impegnati nel luogo attenzionato da ulteriori segnalazioni di cittadini e residenti, al binario 3 hanno individuato in particolare stato di agitazione il giovane, 24 anni marocchino, regolare sul territorio italiano, residente in provincia di Pisa e con precedenti per reati contro il patrimonio.

Avvicinatisi per un controllo il 24enne non solo si è rifiutato di fornire i propri documenti ma ha tentato di colpire i militari con calci e pugni, mordendone uno al braccio. Bloccato e condotto in caserma durante le operazioni di identificazione e fotosegnalamento il giovane ha inoltre infranto con una testata il vetro utilizzato per le operazioni, che si sono comunque concluse. Su richiesta dei carabinieri il 24enne è stato visitato dai sanitari del 118, intervenuti sul posto. Adesso la sua posizione è al vaglio dell'autorità giudiziaria.