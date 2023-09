Occupa camera in un ostello abbandonato a Firenze, con sé ha della droga: arrestato

Sorpreso in possesso di sostanza stupefacente, in un ostello abbandonato, un giovane è stato arrestato a Firenze. L'operazione risale alla tarda mattinata di ieri, nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio dei carabinieri della stazione di Campo di Marte con i militari delle squadre di intervento operativo del 6° Battaglione CC "Toscana" e unità cinofile della polizia municipale, che ha portato all'arresto di un 23enne tunisino, per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Nello specifico, in seguito a numerose segnalazioni da parte della cittadinanza, i militari sono entrati in un ostello abbandonato e all'interno di una delle camere hanno sorpreso accampato l'uomo, in possesso di 36 grammi di hashish e di due dosi di cocaina, oltre a 195 euro in banconote di piccolo taglio e a un coltello a serramanico. Il fermato, irregolare sul territorio nazionale, è stato quindi dichiarato in stato di arresto per l'ipotesi del reato di detenzione ai fini di spaccio e tradotto in camera di sicurezza in attesa dell'udienza per direttissima.

Durante la stessa mattinata è stato denunciato per il reato di ricettazione un 43enne. L'uomo, tunisino, all'interno di un casolare abbandonato è stato colto in possesso di una costosa bicicletta elettrica che, da accertamenti svolti, è risultata essere provento di furto.