Roma-Empoli, 7-0: Dominio giallorosso, Empoli ancora a quota 0 punti

Doveva essere la partita del riscatto per entrambe le squadre che arrivavano a questo appuntamento rispettivamente a quota 1 (Roma) e 0 (Empoli) punti ma è stata invece una gara a senso unico, dominata per l'intera durata dei 90' dalla squadra di Mourinho. Empoli apparso senza idee di gioco e senza una vera e propria identità, le sensazioni sono quelle di una squadra non ancora in grado di esprimersi e che deve ancora trovare il suo modulo. Il 7-0 è un riassunto di questo rocambolesco inizio di campionato: tanta confusione, poche idee e giocatori incapaci di esprimersi nei rispettivi ruoli.

La partita inizia subito in salita per l'Empoli con Dybala che realizza dal dischetto il gol dell'1-0 dopo 2'. Al minuto 8 il raddoppio lo sigla Sanches su assist dalla destra di Kristensen. Al 35' arriva anche la terza rete: inserimento di Cristante che trova la deviazione di Grassi che fa terminare la palla in porta. Nell’intervallo mister Zanetti inserisce Ismajli e Bastoni per Walukiewicz e Fazzini mentre Mourinho sostituisce Renato Sanches con Bove.

Al 54' Dybala sigla il poker segnando il 4-0 al seguito di uno splendido slalom. Entrano anche Caputo e Baldanzi per Destro e Cancellieri. L'unico squillo a tinte azzurre è di Baldanzi che colpisce il palo dal limite dell'area. La Roma invece sfrutta le sue occasioni e con il gran destro di Cristante dal limite segna il 5-0. Nel finale gioia anche per Lukaku e Mancini. Vince la Roma 7-0.

IL TABELLINO:

ROMA (3-5-2): Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes (75’ Pagano), Sanches (46’ Bove), Spinazzola; Dybala (63’ Belotti), Lukaku (83’ Azmoun). All. Muorinho.

A disposizione: Boer, Svilar; Karsdorp, Azmoun, Celik, Zalewski, Posilli, El Shaarawy.