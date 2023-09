Scippa una giovane del cellulare in zona Cascine a Firenze, arrestato

Stava pedalando in sella ad una bicicletta in zona parco delle Cascine a Firenze quando avrebbe scippato del cellulare una ragazzina che era in compagnia del padre. A quel punto l'uomo sulla bici si è dato alla fuga inseguito da padre e figlia, a cui si è unita anche una volante della polizia.

L'autore del furto, un 28enne, è stato raggiunto e bloccato in piazza Paolo Uccello dove avrebbe inoltre opposto resistenza, cercando anche di colpire i poliziotti. Trovato in possesso del cellulare, il 28enne è stato arrestato per furto con strappo e resistenza a pubblico ufficiale.