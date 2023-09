Triplo intervento della polizia a San Giuliano Terme

Triplo intervento della polizia nel comune di San Giuliano Terme a Pisa.

Nel primo caso la squadra volanti è intervenuta presso il supermercato Lidl di Ghezzano per un sospetto furto da parte di una coppia di nordafricani. La donna, una 25enne tunisina regolamente residente a Pisa e già nota alle forze dell'ordine, si era posta di fronte ai sensori antitaccheggio dei varchi per consentire al compagno di uscire indistrubato con la refurtiva. Dopo l'arrivo della polizia la coppia si è data alla fuga ma i poliziotti sono riusciti ad intercettare la ragazza e a denunciarla per furto aggravato. La refurtiva, del valore di circa 250€, è stata poi restituita al supermercato.

Sempre nel pomeriggio la pattuglia della squadra volanti è intervenuta per sedare una lite tra un corriere e un residente. Stando alle ricostruzioni, il residente avrebbe aggredito il corriere, reo di aver parcheggiato di fronte al cancello dell'abitazione dell'uomo. Opposta invece la versione del residente.

Infine, nella serata, la polizia è intervenuta presso un esercizio commerciale dove un turista inglese ubricao, ha danneggiato la vetrina del negozio (in orario di chiusura). Il turista è stato accompagnato in questura , contravvenzionato per ubriachezza e denunciato per danneggiamento aggravato.