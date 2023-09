Use Scotti Empoli in campo a sostegno di chi affronta un tumore

Un'immagine intensa con le mani unite sotto il sorriso, per portare il proprio messaggio di vicinanza e sostegno verso chi combatte contro un tumore maligno e invitare tutti i tifosi ad essere vicini: questa la campagna #squadramaniesorriso di Atleti al tuo fianco, iniziativa ufficialmente legata alla Lega Basket Femminile a cui ha preso parte in questi giorni la Use Rosa Scotti.

Le ragazze di Coach Cioni hanno risposto presente all'appello del progetto che coinvolge tutto il mondo dello sport italiano al fianco di chi affronta una diagnosi di cancro. La squadra ha ricevuto la visita del dr. Alberto Tagliapietra, medico chirurgo fondatore dell'iniziativa, che ha incontrato il gruppo e lo staff spiegando loro l'importanza dell'attenzione verso le emozioni di pazienti e famiglie alle prese con un percorso oncologico: subito dopo incontro, tutta la squadra si è schierata per la foto a mani unite sotto il sorriso, simboleggiando nella posizione particolare la presenza fisica e il sostegno emotivo.

Uno scatto per incoraggiare chi tra i tifosi viva in un momento difficile e si senta isolato aspettando di ritrovare la luce della speranza per ripartire: una condizione che richiede piccoli gesti quotidiani di presenza da parte di ognuno di noi, permettendo all'immagine di acquisire ulteriore potenza sociale invitandoci ad essere squadra con chi è ammalato..

Fonte: Atleti al tuo fianco