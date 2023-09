Sposati da 75 anni, nozze di platino a Prato per Bruno e Adriana

Settantacinque anni di vita insieme. Una lunga vita di coppia per Bruno Mammoli, 99 anni e Adriana Monti, 95, originari di Prato. Negli scorsi giorni hanno festeggiato con i nipoti e i bisnipoti, una festa che li ha visti commossi.

Bruno e Adriana si sono conosciuti nella frazione di Tavola, nel 1944, lei era giovanissima, e si sono sposati quattro anni dopo: lui aveva ventiquattro anni, e lei venti, professione "lanini", come dice anche l'atto di matrimonio.

"L'ho conosciuta in Tavola, dove l'era sfollata, nell'aia di Tito - dice Bruno - e quando l'ho vista non gli ho più levato gli occhi di dosso". Dice Adriana "Gli ho voluto troppo bene. Ci siamo sposati in Duomo il 23 settembre del 1948 e s'avea tre carrozze!".

Entrambi lucidi, ridono con i ricordi vividi di quel tempo.

In Cattedrale Adriana viene accompagnata per la celebrazione delle 7.30 dal padre, Felter e dalla mamma Argenide; Bruno arriva da Tavola con il babbo Vittorio e la mamma Etulia. Nomi e ricordi di un altro tempo.

Si spostano per la colazione, com'era usanza, sopra Carmignano.

Sono passati 75 anni, e sono stati festeggiati dai parenti più stretti: erano in più di venti ad applaudirli e festeggiarli in un giorno così emozionante.