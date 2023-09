BikeTrail, ancora un'ottima stagione per il vinciano Mattia Maccianti

Lo scorso 17 settembre a Pozza di Fassa (TN) si è conclusa la stagione agonistica Nazionale Trial FCI. Questo 2023 è stato un anno di cambiamento e soddisfazioni per il vinciano Mattia Maccianti che compirà 17 anni il prossimo Novembre e da quest’anno tesserato con il Taddei Factory Team di S.Croce (PI).

Ad inizio stagione è stato inserito nel Ranking Mondiale Trials UCI ed è stato convocato dal C.T. Rocchetti con la Nazionale Italiana per due stage, uno in terra Iberica sotto la direzione del pluricampione Cesar Canas ed uno itinerante in Italia, a Caserta e Rieti sempre con la supervisione del tecnico spagnolo.

Questo ha permesso agli atleti selezionati di contribuire ad affinare e consolidare tecniche sia sui fondamentali che su passaggi sempre più impegnativi.

Dal punto di vista agonistico, Mattia questa stagione di esordio nella categoria Juniores è riuscito a vincere Coppa Italia FCI con una gara di anticipo ed a fare esperienza sia in campo Italiano con due competizioni e due terzi posti nella categoria Elite ed internazionale con la partecipazione ad una prova di Coppa del Mondo UCI nel nord della Francia conclusasi al 40 posto, dando modo di confrontarsi e fare esperienza con i migliori atleti al mondo nella massima categoria, gli Elite 20".

Per il 2024, oltre a stage di aggiornamento, Mattia ha come obiettivo quello di lavorare e fare esperienza a livello internazionale cercando di concludere tutte le tappe di coppa del mondo UCI e confrontarsi a livello Italiano nel circuito di Coppa Italia Elite 20" pur essendo ancora uno Junior.

Per chi non lo sapesse il Biketrial è una disciplina ciclistica nata nella seconda metà degli anni '70 in Europa, tra Belgio, Spagna ed Inghilterra, inizialmente derivata dalla Moto Trial ed usata come allenamento per esso, è poi diventata una vera e propria disciplina in cui il rider deve superare determinati ostacoli senza appoggiare ed aiutarsi con i piedi. Ma l’inventore del regolamento e creatore della prima bicicletta da Trial fu lo spagnolo Pere Pi i Parera, che all’epoca era sviluppatore delle motociclette da Trial. La prima bici prodotta ufficialmente fu la Montesa T15 progettata e realizzata nel 1977 ed originariamente Pere decise di chiamare questo Sport "Trial – Sin" a significare "Trial senza" in quanto fatto in assenza di motore. Si tratta di uno sport molto tecnico, in cui la base principale è l'equilibrio, le tecniche si sono evolute negli anni portandolo ad essere molto impegnativo, ma divertente a tutti i livelli!