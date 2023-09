Cambio al vertice del Comando Compagnia Carabinieri di Cecina: ecco Domenico Grieco

Cambio al vertice del Comando Compagnia Carabinieri di Cecina. Stamattina, 18 settembre 2023 l’incarico è stato assunto dal Capitano Domenico Grieco, originario di Caserta, 44 anni, da 17 anni in servizio nell’Arma dei Carabinieri, chiamato a sostituire il Magg. Cristian Bottacci, trasferito a Roma.

Nel suo curriculum una solida esperienza maturata nell’articolazione territoriale dell’Arma: dapprima in Calabria, nella locride, ed in seguito, per 5 anni, Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Tivoli. Successivamente, nel settembre 2020, approda al comando della 1^ Sezione del Nucleo Investigativo del Gruppo Carabinieri di Torre Annunziata, sezione votata alle

indagini relative alla criminalità organizzata ed agli omicidi. Nell’ultimo anno gli è stato affidato in sede vacante anche il Comando della 3^ sezione del citato Nucleo, sezione orientata alla ricerca dei latitanti nonché, per un semestre, anche il comando del Nucleo, sempre in sede vacante. In quest’ultimo periodo ha diretto importanti indagini nei confronti dei noti clan di camorra denominati “Gallo-Cavalieri” e “Gionta” ottenendo importanti risultati operativi tra i quali con le operazioni denominate “Nemesis” e “Torre connection” che hanno consentito di disarticolare l’intero vertice del clan “Gionta”, a partire dal suo fondatore Valentino Gionta, e l’intero direttorio del clan “Gallo –Cavalieri”.

Il capitano GRIECO si è insediato a Cecina con l’intenzione di prestare particolare attenzione ai reati che destano maggiore allarme sociale quali quelli predatori come furti e truffe, quelli in danno delle fasce deboli, come i reati di violenza di genere, e quelli relativi agli stupefacenti.