Camminata per un amico, il Geco di Castelfiorentino ricorda Luigi Grazioli

Domenica 24 settembre 2023 il Gruppo Escursionistico Colori Organizzato di Castelfiorentino affiliato alla Federazione Italiana Escursionismo organizza Camminata per un amico, una escursione semplice che vuole ricordare il legame fraterno che ci lega a Luigi Grazioli, ai suoi parenti e al Comune di Noceto (Pr).

Luigi Grazioli è stato un viaggiatore, tra i pochi ad aver percorso integralmente a piedi i tre principali itinerari dei viandanti e pellegrini (Canterbury, Roma, Santiago, Gerusalemme). Per lui un viaggio nella storia sulle antiche vie dei pellegrini ancora prima che si sviluppasse la “rete degli itinerari” che ha diffuso i cammini in tutta Europa.

A Castelfiorentino Luigi Grazioli trovò una condivisione totale tra i soci del gruppo trekking di allora, che costruì un legame umano e fraterno. Legame che si consolidò negli anni durante le prime “Feste della Via Francigena in Valdelsa” (1992), le prime organizzate in Italia, alle quali volle essere sempre presente anche negli ultimi anni difficoltosi della malattia.

Accompagnato dalla moglie Asa Ericsson volle presiedere al raduno della Via Francigena del 2012 in mezzo a tutti noi nonostante la malattia di cui soffriva che già gli impediva di camminare. Malattia che di li a poco, aggravandosi per una complicazione improvvisa, durante la sua permanenza in Svezia dove abitava, lo portava al termine repentino cosi della sua vita all’età di 54 anni. Ritornato a Noceto ( Pr) cittadina d’origine di Luigi, l’Amministrazione Comunale e la cittadinanza gli riservarono un grande funerale e un ricordo commovente dedicandogli una escursione popolare a suo nome che si svolge sulla Via Francigena di Noceto tutti gli anni in settembre, e che ci vede presenti come associazione di Castelfiorentino. Anche a Castelfiorentino il gruppo GECO posizionò un cippo dedicato a Luigi Grazioli, posto sull’area sosta, alla Pieve di Coiano nel 2013 (Castelfiorentino).

L'iniziativa di domenica 24 settembre vedrà i camminatori raggiungere la Pieve di Coiano posta sulla Via Francigena, partendo dalla frazione di Dogana (Castelfiorentino) alle ore 9,30 per giungere a piedi alla Pieve dove ci sarà un ricordo all’amico Luigi.

L’iniziativa proseguirà con la visita al castello fattoria di Coiano e alle sue stupende cantine, per poi ritrovarsi tutti al Circolo Arci di Puppino per un pranzo sociale collettivo. Per il pranzo è gradita la prenotazione.

Per informazioni: Gruppo escursionistico GECO Castelfiorentino- Alessio Latini 339/1561203

Fonte: Geco Castelfiorentino