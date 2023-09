Festival Olistico, Curand'Era sbarca al Parco dei Salici

Qualche esempio pratico di cosa si potrà trovare in un cartellone ricchissimo che, per due giorni consecutivi, non avrà pause e proporrà iniziative a getto continuo: trattamenti shiatsu e reiki, riflessologia plantare, yoga in gravidanza, bagno sonoro, pittura emozionale, consulti naturopatici e molto altro ( trattamenti e corsi sono ad offerta libera ) mentre sarà possibile assistere a conferenze gratuite ad esempio su costellazioni familiari e sistemiche o sulle piante medicinali ( e tantissimo ancora ) e acquistare prodotti ad un mercatino dedicato. In totale tra operatori ( tutti di zona Valdera), relatori ed espositori, saranno una sessantina le persone impegnate. Lo staff organizzativo ( Giulia Paolini, Giulia Bertoncini e Laura Rizzitelli ) ha lavorato da tempo per garantire la massima fruibilità dell'evento ( ingresso per gli utenti da via Venezia, ricordando che sabato è attiva la Ztl in area Villaggio Scolastico fino alle 13,30 ) che è una vera e propria novità e che mette assieme più professionalità nel comune spirito unitario:"Se vuoi arrivare lontano corri insieme", è stato sottolineato.