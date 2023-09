Lavoro, il Comune di Figline e Incisa cerca architetto o ingegnere

Il Comune di Figline e Incisa Valdarno ha attivato un avviso di selezione per curriculum e colloquio per la copertura di un posto a tempo pieno e determinato (durata un anno) come esperto opere e impianti - nell’area funzionari ed elevate qualificazioni - per il servizio opere pubbliche - manutenzioni immobili, cui affidare un incarico di alta specializzazione.

La domanda di partecipazione deve essere inviata entro le ore 13 del 6 ottobre 2023, esclusivamente mediante compilazione di un modulo di domanda on-line, per il quale è richiesta l’autenticazione con Spid. Alla domanda dovrà essere allegato il curriculum vitae del candidato. Per presentare la domanda è necessario registrarsi al seguente link https://www.inpa.gov.it/ dove verranno fornite tutte le istruzioni per la corretta compilazione.

Tra i requisiti richiesti l’essere in possesso di laurea in Architettura, Ingegneria civile, ingegneria edile, ingegneria edile-architettura (secondo il vecchio ordinamento, da verificare direttamente sul bando le classi corrispettive degli ordinamenti successivi) e l’essere in possesso di specifica e comprovata esperienza professionale nell’avere svolto per almeno un biennio, anche non continuativo, presso una Pubblica Amministrazione il ruolo di Esperto opere e impianti o profilo equivalente dell’Area dei Funzionari.

Qualora il numero delle domande pervenute sia superiore a dieci, la Commissione esaminatrice si riserva di effettuare una preselezione sulla base della valutazione dei curricula, attraverso la quale saranno individuati i dieci candidati aventi un profilo di competenza maggiormente in linea con quanto richiesto dalla posizione da ricoprire e che saranno chiamati al colloquio di selezione.

Il colloquio si terrà il giorno 18 ottobre 2023 dalle ore 10 presso la sede del palazzo comunale di Figline (piazza IV Novembre n. 3)

Il colloquio, durante il quale il candidato sarà invitato ad esporre ed argomentare il curriculum presentato, è teso ad accertare la professionalità dei candidati, il possesso delle competenze e conoscenze, con particolare riguardo alla disciplina e gestione dell’attività oggetto dell'incarico, gli aspetti attitudinali e motivazionali, nonché l’idoneità allo svolgimento delle funzioni richieste dalla posizione da ricoprire. La valutazione sarà operata con riferimento a criteri di preparazione, competenza, managerialità e capacità gestionale, organizzativa e professionale in relazione alla posizione da ricoprire e all’analisi delle attitudini specifiche.

All'esito della valutazione del curriculum e del colloquio la Commissione selezionerà un nucleo ristretto di candidati da sottoporre alla scelta della Sindaca.

Il testo completo del bando e tutte le informazioni sono disponibili sul sito del Comune di Figline e Incisa Valdarno, all’indirizzo https://www.comunefiv.it/amministrazione-trasparente/wp-content/uploads/2023/09/Avviso-selezione-Esperto-opere-e-impianti-con-incarico-di-alta-specializzazione.pdf

Fonte: Comune di Figline e Incisa Valdarno - Ufficio stampa