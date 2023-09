Tenta di rubare uno scooter, ma i vicini chiamano i carabinieri: arrestato 45enne

Un uomo di 45 anni, residente a Livorno e già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato in flagranza di reato dai Carabinieri del NORM della Compagnia di Livorno. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, l'uomo si sarebbe introdotto illegalmente nel cortile di un condominio situato in via di Salviano durante la notte, cercando di rubare uno scooter parcheggiato lì, forzando i dispositivi di sicurezza del veicolo. Il rumore causato dall'effrazione ha attirato l'attenzione di un residente del condominio, che ha immediatamente avvisato i carabinieri. Questi ultimi sono intervenuti prontamente, hanno arrestato il 45enne, lo hanno identificato e lo hanno denunciato in stato di libertà per tentato furto aggravato.