Timenet Empoli Pallavolo in preparazione per il campionato, ecco le 12 per la Serie C

È iniziata in questi giorni all’insegna dell’entusiasmo e dello spirito di squadra la preparazione della Timenet Empoli Pallavolo, la prima squadra della società giallonera che nella prossima stagione sportiva affronterà il Campionato Regionale di serie C. Le giocatrici scelte per comporre la rosa sono dodici e comprendono atlete riconfermate della precedente formazione di B2 e in parte nuovi ingressi provenienti da altre società e ragazze cresciute tra le fila dell’Empoli Pallavolo. A guidare la Timenet sarà ancora una volta coach Marco Dani affiancato dal riconfermato scoutman e preparatore atletico Alberto Cenni. Lo staff medico vede tra le riconferme di quest’anno il dottor Francesco Ammannati e la fisioterapista Sara Barbieri.

“Si preannuncia un Campionato di élite - commenta l’allenatore Marco Dani – perché ci sono tante squadre ben organizzate con atlete provenienti da categorie superiori. Per quanto mi riguarda sono molto contento non solo della riconferma dell’incarico ma soprattutto del fatto che sia stata allestita una squadra davvero motivata in grado di affrontare un lungo torneo come quello che ci attende. Giocheremo con dodici atlete perché c’è bisogno di tutte, non solo delle titolari, affiancando quelle con più esperienza alle giovani talentuose. L’intento è quello di fare un buon Campionato, non mi pongo limiti in quanto sono consapevole che ogni sabato sarà una lotta e il confronto vero, al di là delle premesse sulla carta delle nostre avversarie, sarà sul campo di gara. In questi primi giorni di preparazione ho visto le mie ragazze piene di voglia di fare e che hanno saputo già trovare un’intesa nonostante alcune siano nuove. La nostra forza è nel gruppo. Ci tengo a sottolineare che la rosa è stata ben studiata, le giocatrici sono state selezionate in modo mirato sia per le doti tecniche sia per altre caratteristiche che soddisfano le mie esigenze di allenatore e quelle della società”.

La Timenet Empoli Pallavolo, capitanata anche quest’anno dal libero Laura Genova, vede tra le atlete riconfermate Ilaria Bartalini (schiacciatrice), Diletta Donati (schiacciatrice), Alice Falchi (schiacciatrice), Sofia Giraldi (alzatrice) e Chiara Mancuso (centrale) mentre le new entry sono Chiara Benvenuti (opposto), Eva Bernardeschi (centrale), Giorgia Buggiani (alzatrice), Giulia Carli (centrale), Alessia De Nisco (opposto) e Chiara Taglialavia (centrale).

Il capitano della Timenet Empoli Pallavolo sarà ancora una volta il libero Laura Genova, veterana giallonera classe 1997, che già ha le idee chiare su come affrontare la nuova sfida di quest’anno insieme alle sue compagne.

“Sono molto contenta di questa squadra sia per le ragazze con cui ho già giocato sia per le nuove che sono tranquille e alla mano – attacca capitan Genova – Partiamo con i migliori propositi perché il gruppo è unito, voglioso di crescere insieme e di lottare per gli obiettivi che ci siamo prefissati. Condivido con il nostro coach l’opinione che sia il gruppo il nostro punto di forza poiché essendo la pallavolo uno sport di squadra non conta la presenza del singolo giocatore bensì la sintonia tra tutte le atlete e soprattutto la tranquillità sul campo di gara. Ognuna di noi ha una sua motivazione, la mia è grande e punta a sdrammatizzare la situazione nei momenti più difficili di un match per mantenere alta la concentrazione e far capire che dobbiamo aiutarci l’una con l’altra. Non sarà un Campionato semplice perché tante formazioni sono state create per stare in alta classifica quindi ogni partita sarà una sfida da preparare con cura. Sarà fondamentale il supporto del nostro allenatore e del preparatore atletico che, studiando l’avversario di volta in volta, ci aiuteranno a diventare una vera squadra e a crescere insieme”.

La Timenet Empoli Pallavolo militerà nel girone B e l’avvio del torneo è atteso per il prossimo 21 ottobre.

Fonte: Timenet Empoli Pallavolo