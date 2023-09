Tre Zeta Group approva il bilancio 2022, ricavi oltre i 58 milioni di euro

Tre Zeta Group, da oltre 50 anni punto di riferimento nella produzione di suole di scarpe di lusso, chiude un 2022 segnato da una grande espansione del business. Crescita organica degli ordini, acquisizioni strategiche per il presidio della catena del valore e investimenti continui in ricerca e innovazione i principali driver di sviluppo che connotano non solo l’esercizio 2022, ma l’intero piano industriale al 2025.

Un piano varato nel 2021 con l’ingresso nel capitale sociale del Gruppo di Koinos Capital SGR che, con il suo approccio imprenditoriale orientato a trasformare eccellenze dell’industria italiana in leader internazionali, ha disegnato per Tre Zeta un percorso di crescita, sia organica che per linee esterne, che punta a farne il primo Gruppo di riferimento nella produzione di suole per le più grandi firme del lusso mondiale.

È con questa spinta che Tre Zeta chiude il 2022 con un fatturato a perimetro costante che cresce attestandosi a €58,3 milioni, raggiungendo i €76,4 milioni proforma e un EBITDA proforma che supera i €10 milioni, dati questi ultimi che considerano l’acquisizione della società Stil Stampi - eccellenza nella produzione di stampi in alluminio per suole - finalizzata nel corso dell’ultimo trimestre 2022 e di Suolificio Magonio, primaria realtà nelle suole per il mondo formale. Operazioni che permettono al Gruppo di garantire un maggior controllo della filiera nella suola sneaker, accorciando i tempi di risposta ai clienti e internalizzando un’importante fase della produzione, e un ampliamento della capacità produttiva nella suola in cuoio. Riflette infine una gestione particolarmente virtuosa anche l’utile netto che risulta positivo per €2,2 milioni a perimetro costante e per €5,1 milioni proforma.

Il solido trend di crescita si conferma anche nel 2023. Al 30 aprile, gli ordini in portafoglio sono già circa il 40% in più rispetto allo stesso periodo nel 2022 a dimostrazione della forza della strategia del Gruppo, che prevede di chiudere l’anno con ricavi a 81 milioni di euro.

Il 2022 per il Gruppo è stato anche l’anno dell’impegno in un importante piano di investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione. In particolare, Tre Zeta ha investito €2 milioni in impianti e macchinari che abilitano il percorso di Industria 4.0, e oltre €1.2 milioni in un ambizioso progetto che ha l’obiettivo di far evolvere le tecniche di produzione, specialmente nei reparti di modelleria, sviluppare nuovi prodotti e rispondere alle esigenze dei brand clienti in termini di ideazione tecnico/creativa delle suole.

Grande attenzione anche sul fronte della sostenibilità, elemento cruciale del comparto, che ha visto Tre Zeta Group impegnata sia nello sviluppo di una nuova cultura e visione aziendale, sia nella realizzazione di un impianto fotovoltaico da 600 kw sul nuovissimo stabilimento di San Miniato (6.500 mq per una capacità produttiva di 2 milioni di paia di suole all’anno), che garantisce maggiore autonomia e risparmio energetico, oltre a una significativa riduzione delle emissioni di CO2. Si tratta di un nuovo passo nel lungo percorso di sostenibilità intrapreso dal Gruppo che negli anni, inoltre, si è impegnato a ridurre gli scarti di prodotto attraverso l’automazione, arrivando a recuperare ogni settimana 600kg di materiale.

Fabrizio Mecheri, CEO Tre Zeta Group

"Il 2022 si è chiuso con un’importante crescita che conferma la forza della strategia messa in campo a partire dal 2021 con l’ingresso di Koinos. Abbiamo avviato un percorso di innovazione tecnologica ed evoluzione del Gruppo che ci permetterà nei prossimi anni di presidiare un crescente numero di lavorazioni, offrendo così a tutti gli importanti brand del lusso con cui collaboriamo un valore sempre maggiore presentando loro un attore capace di rappresentare un interlocutore "one stop shop", in grado di fornire un servizio di alto livello e un range completo di prodotti di alta qualità, innovativi e sempre più su misura per le diverse esigenze. Il 2023 sarà l’anno di un’ulteriore accelerazione in questo cammino. Abbiamo obiettivi molto ambiziosi che portiamo avanti con determinazione per i nostri 560 dipendenti, tra cui i moltissimi giovani che già sono con noi e i tanti che stiamo cercando per assumere, per i nostri clienti e per i nostri investitori", commenta Fabrizio Mecheri, CEO di Tre Zeta Group.

