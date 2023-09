Dieci anni di amicizia tra Volterra la città polacca di Sandomierz

Una delegazione del comitato gemellaggi con il presidente Fabrizio Fabbri e il Sindaco Giacomo Santi, si sono recati in Polonia presso la Città di Sandomierz per firmare la conferma dei dieci anni del Patto di amicizia.

Il Sindaco di Sandomierz Marcin Marzec con l’evento “DNI PRZYJAZNI MIAST” (Giornate dell’amicizia cittadina dal 7 al 10 settembre) all’interno di una grande festa europea dove hanno partecipato ben cinque nazioni: Polonia (con Sandomierz e Sroda Wielkopolska), Italia (con Volterra), Germania (con Emmendingen), Ucraina (con Ostrog)e Inghilterra (con Newark on Trent).

La celebrazione ufficiale si e’ tenuta in occasione dei 10 anni di amicizia di Sandomierz con Volterra e dei 30 anni di amicizia con Emmendingen.

Il sindaco Giacomo Santi ha donato per l’occasione al Sindaco di Sandomierz, una penna in alabastro realizzata dalla Cooperativa Artieri Alabastri, a tutte le amministrazioni comunali il Comitato gemellaggi dei piatti in alabastro con lo skyline della città finemente lavorati dal maestro Marco Ricciardi.

Nei tre giorni di permanenza tutte le delegazioni hanno avuto la possibilità di ammirare la Città di Sandomierz, conoscere la sua storia, degustare prodotti e piatti tipici, apprezzare i prodotti dell’artigianato locale ed in particolar modo la Silice a strisce pietra sedimentaria unicamente estratta in queste zone.

La partecipazione ad una iniziativa sportiva appositamente organizzata e la visita guidata alla vetreria industriale di NSG, la più grossa produttrice europea di vetri per auto, assistendo all’intero processo produttivo.

Esperienze queste di forte condivisione e profonda conoscenza ma soprattutto di grande umanità. Particolarmente toccante è stato assistere al momento di preghiera in quattro lingue presieduta dal Vescovo di Sandomierz, a cui è stato rivolto l’invito a tornare a visitare la nostra città.

Immersi in un ambiente multiculturale e multilingue le delegazioni hanno interagito continuamente in ogni modo apprezzando tutte le iniziative proposte.

La delegazione Volterrana tuttavia è partita due giorni prima per vivere una esperienza ancora più grande visitando la meravigliosa Città di Cracovia, centro culturale e religioso di grande importanza e i Campi di Auschwitz e Birchenau, una visita doverosa e sentita per mai dimenticare la deportazione, il delirio e la violenza ed evidenziare il lodevole impegno della Polonia nel coltivare questo ricordo.

Un grazie particolare alla nostra impagabile accompagnatrice e guida Joanna Bochenska che ha organizzato alla perfezione anche il soggiorno a Cracovia.

Fonte: Comune di Volterra