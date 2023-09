Blatte morte in un ristorante etnico, attività chiusa e multa da 2mila euro

Il Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Livorno ha effettuato controlli sugli esercizi nelle aree interessate dalla movida in Valdera. Durante un servizio in un ristorante etnico in un paese della zona, hanno segnalato alle Autorità Sanitarie e Amministrative un responsabile dell'attività.

I militari hanno rilevato gravi problemi igienico-sanitari nel laboratorio e nel deposito di alimenti a causa della presenza di blatte morte sulle trappole disposte in vari punti del pavimento. Di conseguenza, è stato richiesto l'intervento del personale dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest, che ha immediatamente chiuso e vietato l'attività di produzione e manipolazione degli alimenti presso il locale. Inoltre, è stata inflitta una sanzione di 2000 euro.