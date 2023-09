Cancro colorato del platano: da abbattere quattro alberi sulle Mura di Lucca

Fra pochi giorni saranno abbattuti quattro platani colpiti dal Ceratocystis platani, il cosiddetto cancro colorato del platano. I quattro esemplari si trovano tutti sulla cortina delle Mura di Lucca nei pressi del baluardo San Paolino. Seguendo le disposizioni di legge il Servizio fitosanitario regionale ha prescritto l'abbattimento delle stesse e la distruzione del materiale di risulta.

Il Ceratocystis platani, è il patogeno fungino che provoca il cancro colorato, una malattia sottoposta ad un regime di lotta obbligatoria su tutto il territorio nazionale. Il cancro colorato rappresenta ad oggi la principale causa di deperimento e morte dei platani in Toscana. Al fine di limitare la diffusione del patogeno, gli interventi di potatura, di abbattimento e di scavo in prossimità dell'apparato radicale dei platani, devono essere eseguiti osservando le prescrizioni previste dal Decreto Ministeriale di lotta obbligatoria del 2012 e le linee guida per contrastare la diffusione approvate dalla Regione Toscana nel 2017.

Le piante infette devono essere obbligatoriamente abbattute ed eliminate a spese dei proprietari entro tre mesi dalla ricezione delle misure ufficiali prescritte ed inviate dal Servizio Fitosanitario Regionale contenenti le specifiche norme tecniche riguardanti i tempi e le modalità di abbattimento, di trasporto e di eliminazione delle piante e quelle di disinfezione.

Fonte: Comune di Lucca - Ufficio Stampa