Compra sigarette con la carta bancomat scippata alla stazione, arrestato

Un 42enne tunisino è stato arrestato perché avrebbe acquistato pacchetti di sigarette con delle carte bancomat rubate. Ieri i carabinieri di Firenze Santa Maria Novella lo hanno trovato mentre, con atteggiamento sospetto, acquistava sigarette a un distributore automatico del centro città. L'uomo è stato perquisito e sono emerse due carte bancomat, un cellulare e dei documenti di identità intestati a un uomo fiorentino che pochi minuti prima era stato scippato del portafoglio alla stazione. Il 42enne, irregolare in Italia, è stato arrestato in flagranza di reato per utilizzo indebito di carta di credito altrui e ricettazione. L'arresto è stato convalidato ed è stata applicata la misura cautelare del divieto di dimora.