Controlli a Pisa dei carabinieri: sventati due furti, controllate 51 persone e 21 veicoli

I carabinieri di Pisa hanno condotto un servizio di controllo del territorio con l'obiettivo di prevenire e contrastare reati contro la persona e il patrimonio, in risposta a segnalazioni di presenze sospette presso esercizi commerciali della città. Le pattuglie sono state dispiegate in zone considerate sensibili.

Durante un intervento in un noto esercizio commerciale vicino alla stazione ferroviaria, due pattuglie hanno scoperto un giovane che aveva appena rubato generi alimentari e infranto una vetrina con una pietra. Il giovane è stato arrestato per furto aggravato ed evasione, in quanto aveva lasciato il luogo dove scontava arresti domiciliari senza autorizzazione. La refurtiva è stata restituita.

In un altro caso, in seguito a una segnalazione, i Carabinieri hanno restituito una borsa precedentemente rubata ad una donna in un negozio di generi alimentari. Dopo due ore di ricerche, anche con l'ausilio della squadra motociclisti, hanno individuato un giovane in un'altra zona della città che aveva il portafogli della vittima con il suo contenuto. Il giovane è stato denunciato in stato di libertà per ricettazione e porto abusivo di un coltello da 14 cm senza giustificato motivo.

Nel corso del servizio, sono state identificate 51 persone e controllati 21 veicoli.