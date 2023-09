Corri la vita, Chiara Ferragni e Federica Pellegrini nuove testimonial

Oltre 25mila magliette vendute a meno di una settimana dalla manifestazione che unisce sport, cultura e solidarietà per sostenere la raccolta fondi destinata a progetti dedicati alla cura del tumore al seno: l’obiettivo è quello di superare le 30mila presenze per la XXI edizione di CORRI LA VITA, che si svolgerà nel capoluogo toscano domenica 24 settembre, con partenza dal parco delle Cascine e arrivo in Piazza della Signoria. Tra i nuovi testimonial anche Chiara Ferragni e Federica Pellegrini (nella foto con Matteo Giunta), che hanno posato con la maglia 2023 firmata da Salvatore Ferragamo.

Le t-shirt saranno disponibili fino al 23 settembre ed esaurimento scorte presso :

LILT Firenze Viale D. Giannotti, 23

Firenze Marathon Viale Fanti, 2

L’Isolotto dello Sport Via dell’Argingrosso, 69 A/B

Ottica Fontani Viale Filippo Strozzi, 18

Universo Sport Via Masaccio, 201

Universo Sport Via Sandro Pertini, 36 / Viale Guidoni

Game 7 Athletics Piazza Duomo, 6/r

Game 7 Athletics / I Gigli Via San Quirico, 165

Mercato Centrale Piazza del Mercato Centrale, piano terra

Nato nel 2003 per iniziativa della presidente Bona Frescobaldi - e organizzato da Associazione Corri la Vita Onlus – questo appuntamento sportivo non competitivo ha raccolto e distribuito nelle precedenti 20 edizioni oltre 8 milioni di euro, riunendo oltre 400.000 partecipanti e consentendo un’assistenza di qualità a oltre 500.000 donne colpite da tumore al seno.