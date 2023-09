Dall'abbruciamento di rifiuti scoperti cucina e dormitorio abusivi in ditta, denunciato a Vinci

Rifiuti di una ditta di confezioni bruciati sull'argine dell'Arno lungo via Gramsci, a Spicchio-Sovigliana a Vinci nella notte tra l'1 e il 2 settembre. I carabinieri forestali sono intervenuti dopo numerose segnalazioni. L'abbruciamento è stato poi ricoperto con la terra ma il materiale ha continuato a bruciare a lungo. Il titolare della ditta di confezioni è stato individuato come responsabile dell'abbruciamento, inoltre è stato accertato che la ditta dal 2019 non aveva a disposizione nessun documento o formulario di rifiuti per il regolare smaltimento. Nel sopralluogo in azienda, è stato rilevato che in alcuni locali era stata mutata la destinazione d'uso, con una cucina e dei dormitori divisi da parti in cartongesso. E' intervenuta l'Asl Centro, dipartimento di prevenzione per accertamenti, oltre ai vigili del fuoco del distaccamento di Empoli per le tante bombole del gas da portare via dal locale cucina. Il titolare della ditta, affittuario dell'immobile, è stato denunciato per combustione illecita e gestione illecita di rifiuti speciali non pericolosi, oltre alla segnalazione per la realizzazione di opere senza permesso di costruire e per la violazione delle norme igieniche e sanitarie.