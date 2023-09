Entra al PalaCoverciano di notte, nei guai un giovane a Firenze

Nella notte scorsa, i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Firenze sono intervenuti presso il “PalaCoverciano” per la segnalazione di estranei accedutivi all’interno.

L’attivazione dell’allarme ha fatto immediatamente intervenire sul posto i gestori dell’attività commerciale adiacente alla struttura sportiva che hanno allertato i carabinieri.

La ricostruzione dei fatti, anche grazie ai sistemi di videosorveglianza, ha permesso di accertare che un giovane, assieme a due amici, era entrato nell’area del PalaCoverciano e, dopo aver divelto il pannello del box adibito alla spillatura della birra, hanno infranto un vetro e prelevato dalla vicina palestra un bilanciere e un manubrio da 10 chili.

Il materiale sportivo a questo punto è stato utilizzato per rompere la parte superiore della porta d’ingresso del bar, attraverso la quale il ragazzo è entrato nel locale facendo scattare l’impianto di allarme. L’immediato intervento non ha permesso la fuga dello stesso in quanto intrappolato al suo interno ma solo quella dei due complici, che erano ancora all’esterno del bar.

Il giovane è stato quindi deferito e dovrà rispondere dei reati di furto aggravato in concorso.