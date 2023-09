Ex dipendente beccato a rubare nel ristorante, era entrato con la copia delle chiavi

Un ex dipendente di un ristorante è stato beccato dai carabinieri di San Vincenzo mentre rubava il fondo cassa e altri oggetti dal locale. Il 38enne è stato arrestato in flagranza di reato per tentato furto aggravato e l'arresto è stato convalidato dal giudice. Il titolare del ristorante del centro aveva allertato i militari in piena notte dopo che l'allarme del negozio era scattato. La pattuglia ha trovato l'uomo ancora intento a rubare, con sé aveva i 75 euro del fondo cassa. Non c'erano segni di effrazione: l'uomo era ancora in possesso di una copia delle chiavi del locale, con cui era entrato anche il giorno prima.