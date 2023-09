Furto da Euronics a Lastra a Signa, i ladri non trovano gli smartphone e rubano gli accessori

Questa notte, poco dopo mezzanotte, al centro commerciale Ipercoop di via Santa Maria a Castagnolo (Lastra a Signa), tre persone hanno forzato la porta d’ingresso e tagliato con un flessibile la grata di protezione del negozio Euronics.

Una volta entrati si sono immediatamente diretti nel reparto di telefonia ma senza trovare gli smartphone perché vengono portati in un caveau interno. I malviventi si sono dovuti accontentare di diversi accessori per la telefonia in un pacco vicino al bancone della cassa. L’inventario è ancora in corso e quindi il bottino complessivo non è stato ancora quantificato.

Il fatto è stato immortalato dalle telecamere della videosorveglianza. Si tratta di tre persone, con il volto coperto da passamontagna e guanti da lavoro calzati. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Signa, Aliquota Radiomobile, ma i ladri erano giù riusciti a dileguarsi.

Gli stessi militari dell’Arma hanno effettuato un sopralluogo e avviato una minuziosa attività investigativa per risalire ai responsabili del furto. Al vaglio i filmati delle spycam di Euronics e quelle della zona di Lastra a Signa.