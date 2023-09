Giani categorico: "Non darò ok a nessun Cpr in Toscana"

Un no secco ai Cpr, Centri di permanenza per i rimpatri, arriva in un'intervista al presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. Le motivazioni? "Si stanno prendendo in giro gli italiani perché il problema dell'immigrazione è come farli entrare e accoglierli, non come buttarli fuori. Se arrivano questi immigrati con i tormenti, le violenze e le sofferenze che hanno subito la risposta che dai è 'faccio i Cpr' cioè luoghi per buttarli fuori? Prima rispondi a come integrarli e accoglierli, dar lor da mangiare e dormire. Poi parli anche di quei casi isolati nei quali poter prevedere la lunghissima procedura di rimpatrio".

Giani (Pd) non è il solo, anche il Partito Democratico della Toscana ha ribadito la stessa idea. A dirlo è Francesco Battistini, responsabile politiche migratorie del Pd toscano: "Sulla gestione dei migranti il Governo é allo sbando. Dovevano fermare gli sbarchi e invece sono stati costretti a ripulire l’hotspot di Lampedusa in occasione della visita di Giorgia Meloni e Ursula von der Leyen per nascondere l’incapacità con l’ipocrisia. E oggi torna sul tavolo del Consiglio dei ministri la solita idea della destra: quella di gestire il fenomeno con i Centri di permanenza per i rimpatri, uno per regione, dove i migranti potranno essere trattenuti addirittura fino a 18 mesi, il massimo consentito dalla normativa europea. Come Pd della Toscana confermiamo un fermo no ai CPR e a qualunque imposizione sui territori. Non é la soluzione. Proposte serie, rispettose dei diritti e della dignità dei migranti ci sono, eccome. Va ripristinata l’accoglienza diffusa, anche tramite i Sai, che tanto bene hanno funzionato, in particolar modo in Toscana. Vanno finanziati adeguatamente i centri per l’accoglienza, permettendo al Terzo Settore di partecipare ai bandi, che spesso vanno deserti. Serve lavorare sull’integrazione, con mediatori culturali e insegnanti di italiano, fondamentali per rapportarsi coi territori e trovare sbocchi lavorativi. E poi occorre una riedizione dell’operazione ‘Mare Nostrum’, di vero respiro europeeo, che aveva salvato migliaia di vite umane e rallentato la migrazione senza regole”.

La risposta dal centrodestra è arrivata inizialmente dalla Lega. Ecco cosa ne pensa Susanna Ceccardi, europarlamentare del Carroccio: "Il Pd toscano ribadisce che preferisce fare le collette per Open Arms e altre Ong che riempiono di immigrati irregolari le nostre città anziché far costruire i Cpr per rimpatriare quegli stessi immigrati irregolari che delinquono nelle nostre strade, cosa che peraltro chiedono anche alcuni sindaci di sinistra un po' meno ideologizzati e meno legati ad alcune cooperative, le quali non potrebbero sopravvivere senza la cosiddetta "accoglienza diffusa". Quanto allo sconcertante paragone tra cpr e lager, certi esponenti del PD regionale dovrebbero vergognarsi e chiedere scusa alle vittime, quelle sì innocenti, dell'Olocausto".