Guasto nell'Agenzia delle Entrate a Pisa: intervengono i vigili del fuoco

A Pisa la squadra di vigili del fuoco di Pisa è entrata in azione questo pomeriggio in via Corridoni, presso un archivio cartaceo dell'Agenzia delle Entrate. L'intervento si è reso necessario a seguito di un guasto dell'impianto antincendio, che ha reso gli ambienti saturi di Aeresol di sale di potassio, un estinguente della categoria polveri secche che agisce per saturazione d'ambiente. Il personale dei vigili del Fuoco sta effettuando una operazione di bonifica con evacuatore della suddetta sostanza.