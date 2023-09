Insulti omofobi per Manuel Aspidi e il compagno Gianluca Di Liberti

Il cantante livornese Manuel Aspidi e il suo compagno Gianluca Di Liberti, consigliere comunale di Livorno, sono stati bersaglio di commenti omofobi dopo aver pubblicato sui social una foto che li mostrava insieme durante il matrimonio della cantante Karima Ammar, avvenuto lo scorso 13 settembre al Palazzo comunale della città labronica. Il sindaco Luca Salvetti, che ha celebrato la cerimonia, ha espresso solidarietà per la coppia.

“La nostra Amministrazione ha sempre avuto come valore fondamentale la lotta contro la 'cultura' dell'odio, che a Livorno non avrà mai il sopravvento" ha affermato Savetti, che ha ricordato anche come il Toscana Pride si sia tenuto a Livorno l'anno scorso.

Rivolto al consigliere Di Liberti, Salvetti ha ribadito che "Livorno respingerà con fermezza questa cultura dell'odio, e che, soprattutto quando si tratta di tali temi, non ci saranno mai differenze politiche che ci impediranno di manifestare una vicinanza sentita e una profonda solidarietà. E quindi se vorrà, quando sarà il momento, spero di poter celebrare con la stessa fierezza anche la sua unione col compagno Manuel".