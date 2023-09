Lavori a Scandicci, interventi in piazza Marconi e strettoia via Dante

Riqualificazione stradale con intervento finale di asfaltatura in piazza Marconi e nella strettoia di via Dante, da lunedì 25 a mercoledì 27 settembre 2023, a carico di Publiacqua dopo gli interventi di rifacimento completo della rete idrica dei mesi scorsi.

Per permettere la realizzazione dei lavori, a partire da lunedì 25 settembre per i tre giorni di cantiere sarà in vigore il senso unico di marcia in piazza Marconi (l’impresa lavorerà alternativamente su una delle due semi carreggiate lasciando libera l’altra), con direzione da Firenze verso le Colline, e la chiusura completa della strettoia di via Dante che obbligherà alla svolta verso via di Scandicci Alto.

Per far fronte a queste esigenze di cantierizzazione l’ufficio Traffico del Comando di Polizia Municipale ha predisposto l’assetto provvisorio della viabilità nei tre giorni, le deviazioni rispetto alla situazione ordinaria, l’opportuna segnaletica lungo le direttrici di avvicinamento con adeguato anticipo per chi viaggia nelle due direzioni, e i percorsi alternativi.

Chi viaggerà da Torregalli in direzione delle Colline, nei tre giorni percorrerà il ponte 28 febbraio e piazza Marconi che avranno senso unico, svolterà a sinistra verso via Scandicci Alto, di seguito a destra verso via Makarenko, poi verso via Sant’Antonio e di seguito a sinistra per reimmettersi su via Roma.

Chi invece dalle Colline si muoverà in direzione di Firenze il percorso seguirà via Roma, via Paoli, piazza Matteotti, per poi svoltare a sinistra su via Dei Rossi, e a destra su via Spinelli, piazza Gramsci e via Allende fino a immettersi su viale Moro, ponte Berlinguer e viale Nenni a Firenze. Prefiltraggi per chi dalle Colline deve raggiungere il centro di Scandicci saranno segnalati lungo via Roma, in particolare con svolta su via delle Cascine, per differenziare al massimo i flussi.

“Un piano di cantierizzazione e di viabilità ben coordinato da Publiacqua con l’ufficio Traffico del Comando di Polizia Municipale e con i nostri uffici tecnici”, dice l’assessore alle Opere pubbliche e Vicesindaco Andrea Giorgi, “finalizzato a ridurre al massimo gli eventuali disagi di un intervento che porterà a un’importante riqualificazione della viabilità della zona. Con questi lavori si conclude una fase di radicale risanamento e riqualificazione della rete idrica e della strada in piazza Marconi e via Dante, portata avanti da Publiacqua a seguito delle rotture verificatesi negli anni scorsi”.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio Stampa