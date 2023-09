Pilastri rompe gli indugi e entra in Fratelli d'Italia Fucecchio

Nella mattinata di sabato 16 settembre, in piazza Giuseppe Montanelli a Fucecchio, il consigliere comunale del gruppo misto Leonardo Pilastri ha annunciato formalmente la propria adesione a Fratelli d'Italia, durante un'iniziativa del Partito alla quale hanno presenziato il segretario provinciale Claudio Gemelli, il capogruppo in città metropolitana Alessandro Scipioni ed il responsabile per l'Empolese-Valdelsa e consigliere comunale di Empoli Federico Pavese.

"Fratelli d'Italia è la casa di tutti coloro che vogliono costruire un'alternativa all'attuale amministrazione e siamo orgogliosi che Leonardo si sia voluto mettere a disposizione del progetto che abbiamo in vista delle elezioni amministrative del prossimo anno. La concretezza del suo lavoro dentro e fuori dal consiglio si sposa con il modo di fare buona politica che il nostro partito e tutta la coalizione di centrodestra stanno dimostrando di saper esprimere anche nelle città toscane. Auguriamo a lui buon lavoro in vista degli ultimi consigli comunali nella consapevolezza che ormai Fdi è una forza attrattiva che in futuro potrebbe crescere ancora nel numero dei suoi rappresentanti". Con queste parole il coordinatore di Fucecchio Vittorio Picchianti ha accolto l'ingresso del nuovo consigliere.

"Con Fratelli d'Italia ormai da mesi è iniziata una collaborazione intensa su molte questioni politiche e cittadine. Sono felice di poter lavorare con un bel gruppo nell'intetesse della collettività e con Vittorio Picchianti, che rappresenta la figura ideale su cui si può riunire un grande progetto alternativo alla gestione di sempre". Ha dichiarato Leonardo Pilastri durante la conferenza di presentazione.

"Siamo felici di accogliere Leonardo Pilastri in Fratelli d'Italia a Fucecchio in vista delle prossime sfide". Hanno affermato Claudio Gemelli e Federico Pavese. "Leonardo ha dimostrato in questi anni nel suo ruolo istituzionale un impegno costante per il proprio comune e sicuramente rappresenterà un valore aggiunto".

Fonte: Coordinamento Fratelli d'Italia Fucecchio