Lezioni gratuite di Teatro per bambini e ragazzi al Cfcm di Sovigliana

Lunedì 25 ottobre e lunedì 2 ottobre dalle 18 alle 19, presso il Centro di Formazione e Cultura Musicale, in via Don Ezio Canovai 4 a Sovigliana, ci saranno due lezioni gratuite del corso di Teatro per bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni. Il corso si inserisce in un progetto di propedeutica al musical che si chiama “Little Star” e che di propone di introdurre i giovani nel mondo del musical e delle discipline dello spettacolo, la recitazione, il canto e la danza. Per maggiori informazioni e prenotazioni potete telefonare al 348 273 7140 e visitare il sito www.cfcmsovigliana.it