Lineapelle, Mazzeo in visita agli stand a Milano

Il presidente del Consiglio Regionale Antonio Mazzeo ha partecipato oggi a Milano alla prima giornata di "LineaPelle", uno dei più importanti appuntamenti fieristici per il mercato della pelle e del cuoio a livello internazionale. Mazzeo ha visitato gli stand delle tante aziende del Valdarno Inferiore che ogni anno sono presenti alla kermesse e ha avuto modo di confrontarsi sia con gli imprenditori sia con Michele Matteoli, presidente Consorzio Conciatori di Ponte a Egola, e Roberto Lupi, vicepresidente dell’Associazione Conciatori di Santa Croce sull’Arno, sul presente e il futuro di un settore che rappresenta una vera e propria eccellenza per la Toscana.

“E’ una grande soddisfazione vedere come la Toscana sia così ben rappresentata a una fiera strategica e fondamentale per il settore del cuoio e della pelle che rappresenta uno dei volani più importanti per l’economia della nostra regione e in particolare per l’area del Valdarno Inferiore – ha detto il presidente Mazzeo - La nostra presenza qui, come istituzioni e con la presenza anche del vescovo di San Miniato mons. Giovanni Paccosi, è un segnale di vicinanza che vogliamo ancora una volta testimoniare a un settore che non solo rappresenta una vera e propria eccellenza a livello mondiale, ma con le sue 500 aziende e gli oltre 6000 addetti è uno dei principali cuori produttivi del nostro territorio. Un sistema che, nonostante le tante difficoltà, ha avuto la forza e il dinamismo per superare la crisi della pandemia e sta dimostrando di saper raccogliere e anticipare le tante nuove sfide che arrivano dal mercato: l'obiettivo deve essere sempre più quello di investire sulla qualità come tratto distintivo nel mercato globale ma, al tempo stesso, di saper coniugare al meglio sviluppo, innovazione e sostenibilità ambientale”.

Insieme al presidente dell'assemblea legislativa, in rappresentanza delle amministrazioni locali del territorio, erano presenti per Fucecchio il sindaco Alessio Spinelli, per Castelfranco di Sotto il sindaco Gabriele Toti, per San Miniato il sindaco Simone Giglioli, la vicesindaca Elisa Montanelli e l’assessore Loredano Arzilli, per Santa Croce sull’Arno l’assessore a Sviluppo economico e Lavoro Daniele Bocciardi e per Montopoli Valdarno il sindaco Giovanni Capecchi e la vicesindaca Linda Vanni.

Fonte: Consiglio regionale della Toscana - ufficio stampa