"Moments Musicaux" a Montespertoli

Domenica alle ore 18 riprende la rassegna “Moments Musicaux”, un appuntamento ormai consueto promosso dall’associazione Prima Materia presso la propria sede in via di Poppiano 100, a San Quirico in Collina, nel Comune di Montespertoli. Si tratta di una rassegna di tre concerti realizzati da professionisti in sostegno delle attività dell’associazione.

Ad aprire la rassegna saranno Henry Brown al pianoforte e Deborah Parker al violoncello, che eseguiranno musiche di Ludwig van Beethoven e dello stesso Brown. I due musicisti sono stati fra i fondatori dell’associazione e tuttora fanno parte del corpo docente.

La rassegna ha lo scopo di avvicinare grandi e piccini alla musica, creando occasioni di socializzazione e ascolto condiviso, in linea con la filosofia dell’associazione che si propone come una vera “comunità musicale”, dove la musica non è solo un fine ma anche e soprattutto un mezzo di aggregazione sociale.

A seguire, ci saranno un aperitivo e una cena a sostegno del fondo sociale dell’associazione. Per la cena è necessaria la prenotazione entro il 21 settembre scrivendo a info@primamateria.it. Per avere accesso ai concerti occorre la “tessera eventi” di Prima Materia (costo 10 euro, ci si può tesserare sul posto, aperitivo incluso) e si richiede una offerta libera.

Fonte: Ufficio Stampa