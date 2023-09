Online il nuovo sito di Città del Vino

Un sito internet tutto nuovo, più facilmente navigabile e responsive per mobile. Insomma, oggi è più facile navigare alla scoperta delle Città del Vino, delle attività e servizi offerti dall’Associazione, con il nuovo sito: cittadelvino.com.

Dopo alcuni anni, è andato in pensione cittadelvino.it (cliccando si è automaticamente indirizzati al nuovo sito) che aveva esaurito la sua funzione essendo di “vecchia” generazione.

Il nuovo sito è stato progettato da Giampiero Ventani, che collabora con lo Studio Awak di Arianna Del Ministro che si occupa della realizzazione grafica della rivista bimestrale Terre del Vino, edita dall’Associazione, e che ha curato anche la grafica del sito web.

“E’ uno strumento al passo con i tempi. La nuova home page – spiega il direttore di Città del Vino, Paolo Corbini - presenta in primo piano le notizie più importanti sulle attività dell’associazione e mette in evidenza le schede delle Città del Vino associate, grazie alla presenza di una cartina dell’Italia che consente di scoprire quali sono, cliccando sulla regione in cui si trova il Comune socio. Inoltre, ha in primo piano le news che interessano in particolare il settore dell’enoturismo, nel mondo degli appassionati e intenditori di vino, infatti, Cittadelvino.com si propone come una delle principali destinazioni online – funzione già ricoperta da molti anni - offrendo funzionalità e servizi rivolti alla comunità degli amanti del vino”.

È possibile navigare alla scoperta dei progetti dell’Associazione e scaricare i bandi di partecipazione legati alle attività in corso. Il cuore di Cittadelvino.com è la sua ampia copertura di notizie legate al mondo del vino e alla sua produzione, con articoli sui progetti dell’Associazione, news dalle Città del Vino e dalle aziende presenti sui loro territori, con focus dedicati alle Aziende Amiche delle Città del Vino, eventi e attività legate al mondo dell'Enoturismo.

Il sito offre inoltre strumenti per la conoscenza del vino con un archivio completo dei disciplinari delle denominazioni presenti su tutto il territorio italiano e una sezione dedicata alle principali pubblicazioni editoriali promosse dall’Associazione, come ad esempio il bimestrale Terre del Vino e l’Agenda annuale.

Cittadelvino.com è dotato di un'interfaccia user-friendly che rende la navigazione semplice e intuitiva. Le opzioni di ricerca e filtro aiutano gli utenti a scoprire le Città del Vino e le aziende presenti nei singoli territori in modo rapido ed efficiente, anche effettuando una ricerca per regione.

Cittadelvino.com è ottimizzato per i dispositivi mobili, consentendo agli utenti di esplorare le notizie in movimento. Il design reattivo garantisce un'esperienza fluida su vari dispositivi.

È possibile rimanere sempre aggiornati iscrivendosi alla newsletter.

Fonte: Ufficio Stampa