Paganini & Friends, a Fucecchio una serata all'insegna della grande musica classica

Una serata dedicata agli appassionati della grande musica classica allietata dalle sinfonie di compositori di spicco del panorama musicale italiano come Niccolò Paganini, Luigi Boccherini, Giovambattista Viotti e Alessandro Rolla. Mercoledì 20 settembre, nella suggestiva terrazza del Museo Civico e Diocesano di Fucecchio, solitamente chiusa al pubblico, si terrà il concerto "Paganini & Friends - Trio Kammerkonzert", promosso dal Centro di Formazione e Cultura Musicale in collaborazione con il Comune di Fucecchio e la Città Metropolitana di Firenze, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze. Sul palco del museo saliranno i musicisti Augusto Vismara e Artemis Skarmoutsos al violino, Andrea Sernesi al violoncello.

Per l’occasione, l’associazione Exploring Fucecchio, nata per la promozione turistica della città, offrirà un aperitivo di benvenuto ai partecipanti, ed illustrerà le iniziative e i servizi a disposizione per turisti e cittadini.