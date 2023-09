Prova uno sport o uno strumento, a Cerreto Guidi una giornata per i più piccoli

Una giornata nel segno dello sport e della musica quella in programma Sabato 23 Settembre nel centro storico di Cerreto Guidi, dalle 15 alle 19.

Si tratta di una bella e colorata iniziativa sperimentata per la prima volta nel 2015 e proseguita negli anni successivi con un’ampia partecipazione di giovani.

PROVA IL TUO SPORT - La manifestazione è organizzata dall’Amministrazione comunale con l’obiettivo di promuovere la pratica sportiva e avvicinare i giovani a numerose discipline.

In collaborazione con associazioni e società sportive, sono previste dimostrazioni e prove di molte discipline sportive: Ginnastica, danza, calcio, pallavolo, basket, atletica leggera, karate, tiro con l'arco, sub, canoa, mountain bike, ciclismo solo per citarne alcune. Sarà presente, inoltre,il 22enne cerretese Luca Lusini per la seconda volta campione mondiale di Gravity Bike, disciplina che prevede corse su bici speciali a grandi velocità.

Saranno poi presenti, con propri spazi, anche le contrade del Palio del Cerro, a disposizione per i ragazzi che volessero provare bandiere, tamburi e giochi storici. A tutti coloro che proveranno almeno 10 sport, sarà consegnata una medaglia. La partecipazione alla manifestazione è gratuita. Il programma prevede alle 17 la cerimonia di premiazione alla presenza del Sindaco Simona Rossetti e dell’assessore allo sport Moreno Costagli.

PROVA IL TUO STRUMENTO - Lo sport va a braccetto con la musica e così sempre Sabato 23 settembre si terrà presso la Palazzina dei Cacciatori, "Prova il tuo strumento". I partecipanti avranno la possibilità di conoscere i vari strumenti musicali, classici e moderni. L’iniziativa che si avvale del patrocinio del Comune di Cerreto Guidi, è organizzata dal MMI Toscana (Modern Music Institute), sotto la direzione di Mirco Dimitrio.

I partecipanti (l’ingresso è gratuito) proveranno gli strumenti e conosceranno i docenti. L’obiettivo dell’iniziativa è avvicinarsi alla musica, garantendo a chi lo voglia di avviare un percorso musicale.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa