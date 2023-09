Ruba portafogli e va a comprare le sigarette: arrestato 42enne a Firenze

Nella serata di ieri, nel corso di un servizio di controllo del territorio, i Carabinieri della Stazione di Firenze Santa Maria Novella hanno arrestato in flagranza di reato un 42enne tunisino ritenuto responsabile dei reati di utilizzo indebito di carta di credito altrui e ricettazione.

Ad attirare l’attenzione dei militari operanti è stato l’anomalo atteggiamento circospetto e irrequieto tenuto dall’uomo all’atto di acquistare delle sigarette presso un distributore automatico del centro cittadino. Per dissipare ogni dubbio, l’uomo è stato perquisito e trovato in possesso di due carte "bancomat", di un telefono cellulare e dei documenti di identità intestati ad un cittadino fiorentino, che pochi minuti prima era stato vittima del furto del proprio portafogli presso la stazione di Santa Maria Novella .

Il fermato, irregolare sul territorio nazionale, è stato quindi dichiarato in stato di arresto e tradotto in camera di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida mentre la refurtiva recuperata è stata restituita al legittimo proprietario.