San Lorenzo in festa, 5mila euro raccolti per l'Att

Consegnato al Coordinatore medico di ATT Giulio Ravoni il contributo finale di “San Lorenzo in festa”, la cena-evento organizzata dal centro commerciale naturale San Lorenzo, con il patrocinio del Comune di Firenze e la collaborazione di Confesercenti Firenze.

Presenti all’atto di consegna titolari e dipendenti dei ristoranti Stracotto, Antellesi, Cipolla Rossa e Pasticceria Sieni che hanno offerto gratuitamente la cena, i rappresentanti del centro commerciale naturale Riccardo Bartoloni e Enrico Norcini, il Presidente e responsabile sindacale Confesercenti città di Firenze, Santino Cannamela e Lapo Cantini.

“Un ringraziamento a tutti coloro che hanno lavorato al successo dell’ottava edizione della cena di beneficienza di Aldobrandini a favore dell’ATT. – ha affermato Riccardo Bartoloni Presidente CCN Quartiere di San Lorenzo - Anche quest’anno siamo riusciti a dare un contributo per le cure domiciliari gratuite ai malati di tumore.”

“Ringrazio tutti gli organizzatori della Cena San Lorenzo in Festa che ancora una volta si sono messi a disposizione dell’Associazione Tumori Toscana con grande generosità. – ha affermato il Coordinatore medico di ATT Giulio Ravoni - Il mio ringraziamento va ovviamente anche a tutte le persone accorse in piazza per fa festa e dare un aiuto concreto ai malati di tumore e alle loro famiglie. A nome di tutta l’ATT vorrei esprimere l’orgoglio per avere condiviso questo momento di solidarietà e divertimento che contribuisce a rafforzare il rapporto fra la nostra Associazione e la città di Firenze”.

Fonte: Confesercenti Firenze