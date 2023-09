Uno sguardo sul mondo con la scuola di giornalismo alla Fondazione Montanelli

Si intitola “Scuola di giornalismo internazionale e nuovi media” il corso di giornalismo che si terrà presso la Fondazione Montanelli Bassi, a Fucecchio, nei prossimi mesi di ottobre e novembre.

Un’esperienza che fa seguito a quella svoltasi nel 2019 e che ebbe notevoli apprezzamenti da parte dei partecipanti, fino ad oggi non ripetuta a causa della pausa imposta dall’emergenza sanitaria. La versione winter school 2023 prevede, accanto a uno sguardo sulle varie aree del mondo, anche un’attenzione verso i nuovi media e quindi alle forme di comunicazione con cui i giornalisti devono oggi confrontarsi.

Si parlerà di Europa al bivio, della competizione tra USA, Russia e Cina e, ovviamente, del conflitto in Ucraina, ma anche di false notizie, della comunicazione politica al tempo dei social e più in generale di come cambia il giornalismo. La formula è quella già sperimentata: giornalisti esperti e docenti universitari competenti per le diverse aree del globo introdurranno in ognuna delle sette mattine i problemi della geopolitica attuale, mentre nel pomeriggio si svolgerà la parte dedicata al laboratorio, ossia alla partecipazione attiva da parte degli iscritti che saranno chiamati a mettere alla prova le competenze acquisite.

L’intervento introduttivo, il 21 ottobre, è affidato a Ferruccio de Bortoli, già direttore del Corriere della Sera e quello conclusivo a Marcello Sorgi, già direttore della Stampa. Sono chiamati a partecipare, a condizioni economiche assai vantaggiose, studenti universitari e giovani avviati alla professione giornalistica che potranno usufruire di crediti formativi rilasciati dall’Ordine dei giornalisti della Toscana.

Il corso, che è patrocinato dal Comune di Fucecchio, dalla Fondazione Ordine dei giornalisti della Toscana e dal Dipartimento di Scienze politiche dell’Università di Pisa, si svolgerà nelle giornate di sabato e domenica dei giorni 21-22, 28-29 ottobre e 11-12, 18-19 novembre 2023. Le condizioni di partecipazione, il calendario completo e il modulo di iscrizione sono reperibili sul sito della Fondazione Montanelli Bassi (www.fondazionemontanelli.it)

Fonte: Fondazione Montanelli Bassi