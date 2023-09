Sentenza Cireglio, Publiacqua valuta il ricorso: "Tariffa conforme alla normativa"

In merito alla sentenza 524 (1 agosto 2023) del Giudice di Pace di Pistoia, teniamo innanzitutto a precisare che con la suddetta sentenza il già citato Giudice di Pace ha riconosciuto che l'utente è obbligato ad allacciarsi alla rete fognaria esistente in zona e deve corrispondere a Publiacqua la relativa tariffa di fognatura stante la presenza di condutture pubbliche entro 50 metri da dove è ubicato l'immobile dell'utente, ai sensi del Regolamento SII.

Per quanto concerne invece il servizio depurazione, il giudice è arrivato alla conclusione che non fosse presente il servizio stesso senza fare gli accertamenti necessari, anche presso l'Amministrazione Comunale, che avrebbero confermato l'esistenza del servizio stesso.

Publiacqua sta valutando quindi il ricorso contro la sentenza perché la tariffa applicata in merito al servizio di depurazione è conforme alla normativa.