SmartHUB: un appuntamento all’Innovation Center per parlare di assistenza socio-sanitaria 4.0

SmartHUB è un laboratorio di innovazione a servizio della comunità, un’iniziativa che vuole veicolare l’innovazione in campo socio-sanitario per unire le realtà del territorio, rispondere alle attuali sfide dell’ambito socio-sanitario e trovare nuove forme di assistenza 4.0.

Il progetto è promosso dall’Università di Firenze con il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, dall’Azienda USL Toscana Centro, con il Dipartimento di Assistenza Infermieristica e Ostetrica, dalla Società della Salute di Firenze; dal PIN – Polo Universitario “Città di Prato”; dalla Fondazione CR Firenze, da MEDEA S.r.l., un’azienda che si occupa di gestione dell’innovazione in ambito socio-sanitario da oltre 25 anni.

Se ne parlerà durante il workshop in programma il 25 settembre (ore 15,30) all’Innovation Center di Fondazione CR Firenze (Lungarno Soderini 21 - Firenze) quando il progetto smartHUB sarà presentato alle associazioni del terzo settore che operano nell’ambito dell’assistenza sanitaria e sociale.

Obiettivo di questo workshop è presentare le opportunità che smartHUB può fornire alle associazioni del terzo settore del territorio fiorentino che operano nell’ambito dell’assistenza sanitaria e sociale.

Interverranno Gabriele Gori, Direttore Generale di Fondazione CR Firenze, Alessandra Petrucci, Rettrice dell’Università di Firenze, Emanuele Gori, Direttore Generale facente funzione della USL Toscana Centro, Sara Funaro, Assessora al Welfare del Comune di Firenze.

“Fondazione CR Firenze in questo progetto ricopre un ruolo di collante e facilitatore oltre che strategico e finanziario verso le associazioni che vogliono presentare e implementare progetti di innovazione a beneficio della comunità - spiega il Direttore Generale di Fondazione CR Firenze Gabriele Gori - l’approccio di smartHUB prevede di coinvolgere tutti gli attori del settore socio-sanitario, dagli utenti, ai decisori politici, dagli enti di ricerca alle aziende. Serve un lavoro di squadra per intercettare e analizzare i bisogni delle persone e serve una rigorosa progettazione di soluzioni innovative: smartHUB, in collegamento agli altri strumenti e iniziative del territorio e della Fondazione CRF Firenze, vuole promuovere l’adozione di soluzioni basate sull’evidenza dell’efficacia, della sostenibilità e del valore per la società. Per questo l’approccio scientifico è un pilastro fondamentale di questo progetto”.

Un secondo workshop sarà poi dedicato alla raccolta, classificazione e mappatura delle buone pratiche in atto sul territorio fiorentino in tema di assistenza domiciliare integrata e all’identificazione delle esigenze esistenti ed emergenti. La finalità di questo lavoro è costituire presso smartHUB un osservatorio che consenta di valorizzare buone pratiche e servizi che rispondono ai bisogni del territorio fiorentino.

smartHUB servirà a sperimentare e accompagnare servizi e soluzioni tecnologiche per un’assistenza 4.0 che possa dare risposta ai bisogni espressi dagli attori locali. Il progetto comprende anche attività di formazione e attività di comunicazione e disseminazione per condividere buone pratiche e i risultati ottenuti dai progetti di ricerca e innovazione sul territorio.

Fonte: Ufficio Comunicazione di Fondazione CR Firenze