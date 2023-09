Tariffa corrispettiva, Montelupo contiene gli aumenti con 300mila euro

A inizio settembre anche a Montelupo Fiorentino sono arrivate le prime bollette della Taric, il nuovo sistema con il quale è cambiata la modalità di misurazione della parte variabile della tariffa, con l'obiettivo di incrementare la qualità del materiale avviato a recupero, riducendo la produzione di rifiuti indifferenziati.

Il passaggio a Taric sommato al previsto aumento del costo del serivizio ha pesato sulle bollette di un buon numero di utenti.

L'amministrazione comunale è consapevole dell'impatto che ciascun aumento comporta per i cittadini e per questa ragione ha attuato e continuerà ad attuare ogni strategia possibile per contenere gli incrementi che anche senza il passaggio a Taric ci sarebbero comunque stati.

Quindi anche per il 2023 si interverrà per compensare gli aumenti delle bollette. Si tratta di una manovra già attuata, nel 2021 con uno stanziamento di 250.000 euro e nel 2022 con uno stanziamento di 300.000 euro.

Premiare chi è virtuoso. 300.000€ saranno destinati a ridurre le tariffe di chi ha effettuato una raccolta differenziata superiore all'80% (un intervento che riguarderà quindi circa 11.000 cittadini).

La media di raccolta differenziata a Montelupo è dell'86% ma è stato deciso di assegnare comunque la riduzione anche a chi, in questa fase, ha fatto una raccolta differenziata alta ma leggermente sotto la media.

L'obiettivo della manovra è quello di riportare le bollette, di chi si è comportato particolarmente bene, in linea con quelle del 2022.

Le bollette relative al 2023 sono 3 (periodo gennaio-giugno, periodo luglio-settembre e periodo ottobre-dicembre); la riduzione sarà spalmata sulle prossime bollette.

Un aspetto importante da sottolineare è che i 300.000 euro non vengono distolti da altri progetti.

Derivano dall'avanzo vincolato alla Tari, ossia soldi che possono essere spesi solo in ambito Tari/Taric e che quindi vengono ridati ai cittadini meritevoli per abbattere il costo della bolletta. Questo tipo di intervento non è nuovo per l'amministrazione di Montelupo.

Già un anno fa, il 24 maggio 2022, il consiglio comunale aveva approvato una delibera con il quale destinava 300.000€ di avanzo vincolato Tari "al fine di contenere gli aumenti tariffari", un intervento che ha permesso di tenere le tariffe sostanzialmente inalterate rispetto al 2021.

Non è pertanto propriamente corretto confrontare la bolletta dello scorso anno con quella arrivata a settembre, proprio perché in quella del 2022 era presente la calmierazione messa in atto dal Comune, mentre in quella arrivata qualche settimana fa ancora non era contemplata.

Alla riduzione conseguente alla manovra comunale si aggiungeranno nelle prossime bollette anche le riduzioni per reddito. I termini per presentare la domanda scadevano il 15 settembre ed è prevista l'esenzione per i nuclei familiari con ISEE non superiore ad € 10.000,00 e l'abbattimento del 100% della parte variabile della tariffa per i nuclei familiari con ISEE compreso tra € 10.000,01 e € 15.000.

Per quanto riguarda il funzionamento della tariffa corrispettiva è indubbio che sarà necessario intervenire per rivedere alcuni aspetti, a cominciare dall'entità della premialità per i cittadini meritevoli, che allo stato attuale risulta troppo bassa.

Per questa ragione le Amministrazioni, insieme ad ATO Toscana centro e il gestore ALIA si impegneranno per migliorare i meccanismi di premialità.

Una precisazione, infine per quanto riguarda gli svuotamenti ai centri di raccolta: questi non solo rimangono gratuiti, ma vengono misurati per permettere di raggiungere più facilmente la soglia di accesso alla premialità.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa