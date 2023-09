Terremoto Marradi e Palazzuolo, continua lo sciame sismico. Notte fuori casa per molti residenti

Lo sciame sismico non accenna a diminuire a Marradi e nell'Alto Mugello. Questa notte molte persone hanno dormito fuori casa e le scosse hanno continuato a farsi sentire. La più forte è stata quella di magnitudo 3 alle 5.40, da mezzanotte alle 7 ce ne sono state un totale di 38. "Si vive in stato di allerta: prosegue lo sciame sismico, c'è stata anche una scossa di magnitudo 3. In tanti hanno dormito fuori di casa: 15-20 nella palestra allestita ieri con le brandine, gli altri chi in auto, chi in tenda o in camper". E' quanto riferisce stamani Tommaso Triberti, il sindaco di Marradi. Nel frattempo, sia a Marradi che a Palazzuolo sul Senio, non si andrà a scuola. Continuano le verifiche sugli edifici privati.