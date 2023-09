Torna il Caffè Alzheimer a Montemurlo

A Montemurlo ritorna il Caffè Alzheimer, l'ambiente in cui i malati con demenza o disturbi di memoria, insieme ai propri familiari, possono vivere momenti di condivisione, svago ma anche trovare informazioni e supporto sulla gestione della malattia e del rapporto familiare-malato. L'appuntamento è per venerdì 22 settembre alle ore 16 nel parco di Villa Giamari (piazza Don Milani, 1- Montemurlo). L'iniziativa è promossa dal Comune con la Società della Salute Area Pratese, Astir, Il Borro e Associazione italiana Malattia Alzheimer in occasione della trentesima Giornata Mondiale dell'Alzheimer, con l'obiettivo di promuovere la consapevolezza e l'abbattimento dello stigma. Possono partecipare al Caffè Alzheimer i malati accompagnati dai loro caregiver, badanti o familiari.

"Si tratta di un momento informale di incontro e condivisione sui temi dell'Alzheimer- spiega l'assessore alle politiche sociali, Alberto Fanti- Un'occasione di informazione ma anche uno spazio nel quale chiedere consigli sulla gestione della malattia agli operatori specializzati che saranno presenti e animeranno il Caffè. L'Alzheimer è una malattia che spesso mette in crisi i contesti familiari ed è importante orientare al meglio le risorse nella lettura dei bisogni del malato. Una vera palestra di relazioni paziente-famiglia".

La partecipazione al Caffè Alzheimer è libera e gratuita.

Fonte: Ufficio Stampa